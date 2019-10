Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Braubach

Braubach (ots)

Am 18.10.2019 ereignete sich um 10:10 Uhr in der Oberalleestraße vor dem örtlichen Blumenladen ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde an einem dort parkenden PKW der Außenspiegel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend ohne sich zu melden von der Unfallstelle weg. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 02621/9130

