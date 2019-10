Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Burgstraße in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am 17.10.2019 ereignete sich um 15:55 Uhr ein Unfall in der Burgstraße in Lahnstein. Der unfallverursachende PKW ist vermutlich mit seinem linken Außenspiegel gegen den rechten Außenspiegel eines in der Burgstraße geparkten PKW gestoßen. Anschließend hat der Unfallverursacher die Reste der Außenspiegel von der Straße auf den beschädigten PKW gelegt und ist ohne weitere Angaben geflüchtet. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 02621/9130

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell