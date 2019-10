Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung im Krankenhaus Bendorf

Bendorf (ots)

Bendorf - Am 17.10.2019 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei Bendorf eine Person mitgeteilt, welche in die Kapelle des Krankenhauses in Bendorf eingebrochen sei. Die eingesetzten Streifen konnten vor Ort den 23 Jahre alten Beschuldigten antreffen und festnehmen. Der Beschuldigte zerstörte ein Fenster der Kapelle und gelang so in diese. Dort randalierte die Person und zerstörte das dortige Inventar. Da der Beschuldigte zeitlich und örtlich komplett desorientiert war wurde dieser zur weiteren Begutachtung in die Rhein-Mosel-Fachklinik nach Andernach verbracht. Warum dieser die Sachschäden verursachte ist bislang ungeklärt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell