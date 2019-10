Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Plaidt - Diebstahl an Wohnhaus und aus Pkw

Plaidt (ots)

In der Nacht von Dienstag (15.10) auf Mittwoch (16.10.) wurde im Bereich der Straße "Unter der Beul" in Plaidt an einem Wohnhaus ein silberner Fassadenstrahler, ein Lasermesser und ein markanter Kinder-Fahrradanhänger in den Farben Schwarz/Grün von bisher unbekanntem Täter entwendet. Ebenso wurde in unmittelbarer Nähe ein geparkter Pkw angegangen, unbefugt geöffnet und Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Wem ist in der Nacht im Bereich der o.g. Tatörtlichkeit etwas aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Andernach (Tel. 02632/ 921-0 / E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de)

Rückfragen von Presseorganen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632/921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell