Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unklares Unfallgeschehen

Boppard, Marktplatz (ots)

Am Mittwoch, dem 16.10.2019, gg. 10:25 Uhr, kam es in Boppard, Marktplatz, Höhe Bäckerei Nickenig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Dacia und einem blauen Firmentransporter. Beide Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Beide Schilderungen könnten den Unfall bewirkt haben. Zeugen, die zur Klärung des Unfallablaufes Angaben machen können, möchten sich bitte mit der Polizei Boppard, 067428090 oder piboppard@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

