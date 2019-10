Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vom Unfallort geflüchtet

Lahnstein (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und Samstag 13:00 Uhr, wurde ein Pkw Skoda an der Fahrerseite beschädigte, als er in der Bürgermeister-Müller-Straße geparkt stand. Die Polizei sucht den Verursacher des Schadens. Hinweise werden unter 02621/9130 entgegengenommen.

