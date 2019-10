Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Achtung Hundehalter - Giftköder

Löf (ots)

Am 10.10.2019 Nachmittags fand ein Bürger beim Ausführen des Hundes in der Gemarkung Löf in der Nähe des Betzemer Hofs zwei Wurststücke. Diese waren mit einer unbekannten, möglicherweise giftigen, Substanz gefüllt. Entsprechende Untersuchungen stehen noch aus.

Hundehalter werden um Vorsicht gebeten, derzeit ist nicht bekannt, dass Tiere zu Schaden gekommen wären.

Die Polizeiwache Brodenbach bittet um ihre Mithilfe, Hinweise bitte unter 02605 98021510.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Brodenbach

Telefon: 02605 98021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell