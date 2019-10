Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kennzeichendiebstahl in Bendorfer Bahnhofstraße

Bendorf (ots)

An der Nacht von Mittwoch, 09.10.2019, auf Donnerstag, 10.10.2019, zwischen 22.00 und 08.00 Uhr, wurden an einem PKW VW Touran beide Kennzeichenschilder entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vor einem Anwesen in der Bendorfer Bahnhofstraße am Straßenrand abgestellt. Täterhinweise und/ oder weitere Ermittlungsansätze liegen derzeit nicht vor. Aus diesem Grunde werden Zeugen des Vorfalles gebeten, sich unter der Rufnummer 02622/9402-0 mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

