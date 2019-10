Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung vom Wochenende der PI Bendorf

Bendorf (ots)

Verkehrsunfallflucht Am 11.10.19, zwischen 13.15 und 13.45 Uhr wurde ein parkendes Fahrzeug in Vallendar, Hellenstraße, Höhe Nr. 54 beschädigt. Ein anderer PKW kollidierte vermutlich beim Ausparken mit dem Geschädigten. Möglicherweise handelt es sich um ein rotes Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Tageswohnungseinbruch Am 12.10.19, gg. 16.30 Uhr wurde in Bendorf, Am Silbecher in ein frei stehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Terassentür auf. Auffallend ist, dass ca. 25 Hebelspuren festgestellt wurden, was einen nicht unerheblichen Lärm verursacht haben dürfte. Anschließend wurde das gesamte Anwesen durchwühlt.

