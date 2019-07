Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Alarmanlage schlug Täter in die Flucht

Homberg (ots)

Borken Alarmanlage schlug Täter in die Flucht Tatzeit: 29.06.2019, 08:30 Uhr bis 30.06.2019, 15:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "Morgengabe" einzubrechen und wurden von der Alarmanlage verschreckt.

Die Täter schoben das Rollo der Terrassentür hoch und wollten die Terrassentür aufhebeln. Hierbei sprang die installierte Alarmanlage an. Die Täter ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Am Rollo und an der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell