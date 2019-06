Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung -5- jährige Kaweyar einwandfrei identifiziert

Homberg (ots)

Guxhagen, Fuldabrück-Bergshausen Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung der 5-jährigen Kaweyar Am 17.06.2019 wurde der Leichnam der vermissten 5-jährigen Kaweyar in der Fulda im Bereich Fuldabrück-Bergshausen aufgefunden. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung mit einem DNA-Vergleich bezüglich der Identität des Leichnams wurde in der vergangenen Woche durchgeführt. Bei der Untersuchung wurde anhand des DNA-Vergleichs einwandfrei die Identität der vermissten 5-Jährigen bestätigt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder unmittelbare Gewalteinwirkung durch andere Personen haben sich nicht ergeben. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist die 5-Jährige mutmaßlich infolge eines Unfallgeschehens durch Ertrinken ums Leben gekommen

Markus Brettschneider Hans-Manfred Jung Pressesprecher Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder Staatsanwaltschaft Kassel

