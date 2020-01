Polizei Paderborn

POL-PB: Totalschaden nach Ausweichmanöver

Delbrück-Westenholz, Westenholzer Straße (ots)

Sonntag, 05.01.2020, 02:40 Uhr Ein 30jähriger Mann aus Delbrück befuhr mit seinem Pkw die Westenholzer Straße in Richtung Delbrück. Etwa in Höhe der Einmündung Im Busche kam er nach links von der Fahrbahn ab, da er nach eigenen Angaben einem Hasen ausgewichen sei. Der Ford Fiesta beschädigte dabei einen Maschendrahtzaun und eine Hecke und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus seinem Pkw befreien, wurde aber bei dem Aufprall verletzt, so dass er mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Pkw entstand Totalschaden.

