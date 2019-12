Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Sachbeschädigung

Kehl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen gegen 03:30 Uhr zwei Glasscheiben eines Discountmarktes in der Hauptstraße beschädigt. Hierbei wurde eine Scheibe eingeschlagen und eine weitere mittels Graffiti beschmiert. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Vor Ort konnten nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise auf einen möglichen Diebstahl festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. /am

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell