Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - An Zigarettenautomat zu schaffen gemacht

Muggensturm (ots)

Wie ein Zeuge am Sonntagmorgen feststellen musste, hat sich am vergangenen Wochenende ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten in der Hauptstraße zu schaffen gemacht. Das vor einem Eiscafe aufgestellte Gerät wurde mit brachialer Gewalt teilweise aufgehebelt. Während die Unbekannten aktuellen Erkenntnissen zufolge mit Bargeld und einigen Zigarettenschachtel entkommen konnten, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225/9887-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell