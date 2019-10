Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Trickdieb macht Beute; Einbruch; Angebranntes Essen

Reutlingen (ots)

Unfall beim Abbiegen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Alteburgstraße davongetragen. Der 24-Jährige befuhr kurz vor sieben Uhr den Radweg und wurde vom Toyota Verso einer 57 Jahre alten Frau erfasst, die von der Alteburgstraße nach rechts in die Peter-Rosegger-Straße abbiegen wollte. Der junge Mann stürzte daraufhin zu Boden und musste vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. (mr)

Pfullingen (RT): Von Trickdieb bestohlen (Zeugenaufruf)

Die Hilfsbereitschaft eines 73-Jährigen hat am Mittwochmittag ein dreister Dieb auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße ausgenutzt und den Senior um mehrere hundert Euro bestohlen. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Dieb sprach sein Opfer gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz mit der Bitte an, ihm zwei Euro zu wechseln. Während der 73-Jährige in seiner Geldbörse suchte, um der Bitte nachzukommen, gelang es dem fingerfertigen Trickdieb unbemerkt sämtliche Geldscheine aus der Börse zu entwenden. Dies stellte er so raffiniert an, dass der Diebstahl erst einige Stunden später zuhause bemerkt wurde. Der Unbekannte wird als etwa 170 cm groß, von leicht dunkler Hautfarbe und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte kurze, dunkle Haare, einen schmalen, feinen Oberlippenbart und ein auffallend rundes Gesicht. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und war mit einer grau-beigen Jacke und einer gleichfarbigen Hose bekleidet. Bereits am vergangenen Donnerstag, dem 10. Oktober, war eine Seniorin in Reutlingen, in der Straße Obere Wässere, mit dem gleichen, sogenannten Geldwechseltrick, bestohlen worden. (siehe Pressemitteilung vom 10.10.2019/16.52 Uhr). Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, wird ermittelt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer 07121/9918-0 entgegen.

Münsingen (RT): Kindergarten von Einbrecher heimgesucht

Einen geringen Bargeldbetrag hat ein Unbekannter erbeutet, der in der Nacht zum Freitag in einen Kindergarten in der Straße Im Badstuhl eingebrochen ist. Der Täter hebelte zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr eine Balkontür auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumen. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen stieß er auf Bargeld, dass er mitgehen ließ. Der von dem Einbrecher angerichtete Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro übersteigt dabei den Wert seiner Beute um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Motorradfahrer nach Unfall in Klinik eingeliefert

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es, als eine 31-jährige Fahrerin eines Opel Insignia auf der Ulmer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend nach links in die Schillerstraße abbog und dabei den Vorrang des entgegenkommenden Bikers missachtete. Dieser prallte mit seiner Honda frontal gegen das rechte Hinterrad des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst lieferte den Verunglückten in eine Klinik ein. Der Sachschaden an der Honda dürfte 3.000 Euro betragen, am Opel war kein erkennbarer Schaden entstanden. Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Esslingen im Einsatz. (ak)

Esslingen (ES): Mit Drogen am Steuer

Unter Drogeneinfluss hat ein Autofahrer am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr, in der Fritz-Müller-Straße einen Auffahrunfall mit beträchtlichem Sachschaden in Höhe von annähernd 20.000 Euro verursacht. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der 24-Jährige Audifahrer Gas- und Bremspedal verwechselt haben, weshalb er ins Heck des vor ihm fahrenden Renault krachte. Nach dem vorläufigen Ergebnis eines beim Unfallverursacher durchgeführten Drogentests stand dieser unter Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. (ak)

Hochdorf (ES): Essen auf dem Herd vergessen

Rauch aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Obeswiesenweg hat am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16.45 Uhr, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Der 73-jährige Bewohner hatte während der Zubereitung einer Mahlzeit die Küche verlassen und dabei einen Topf auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Nachbarn bemerkten den aus der Küche dringenden Rauch und alarmierten den Senior, der in die Küche eilte und den Herd ausschaltete, bevor er dann die verrauchte Wohnung verließ. Ein offener Brand war nicht entstanden, lediglich der Topf war in Mitleidenschaft gezogen worden. Die verständigte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, belüftete die Wohnung. Weil der 73-Jährige Rauch eingeatmet hatte, wurde er vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (ak)

Filderstadt (ES): Kettenreaktion nach Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person, vier beteiligten Pkw und einem Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hat sich am frühen Freitagmorgen auf der Bahnhofstraße in Sielmingen ereignet. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Ford Galaxy auf einen verkehrsbedingt stehenden Peugeot 206 auf und schob diesen ins Heck eines VW Golf. Letzterer prallte wiederrum von hinten gegen einen Nissan Qashqai. Der 60 Jahre alte Fahrer des Peugeot zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein Wagen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (mr)

Aichwald (ES): Kind angefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend in der Remstalstraße ereignet hat und der Polizei erst sehr viel später gemeldet wurde, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein elfjähriger Bub gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Remstalstraße in Richtung Ortsmitte Aichschieß unterwegs. Als er auf Höhe der Zufahrt der dortigen Tankstelle war, kam von hinten ein Ford Fiesta herangefahren und bog vor dem Kind auf das Tankstellengelände ein, wobei der Junge mit dem Außenspiegel erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Die Fahrerin hielt auch sofort an und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes. Nachdem man sich geeinigt hatte, dass alles in Ordnung wäre, trennte man sich, ohne die Personalien auszutauschen. Als der Bub zuhause über Schmerzen klagte und sich den Eltern offenbarte, begaben sich diese mit dem Sohn ins Krankenhaus und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen zur Fahrerin dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Beim Wenden nicht aufgepasst

Ein unachtsames Wendemanöver ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Eugenie-von-Soden-Straße und Kollwitzstraße ereignet hat. Eine 20-Jährige befuhr gegen 20.40 Uhr mit ihrem Audi A4 die Eugenie-von-Soden-Straße und wollte an der Einmündung Kollwitzstraße wenden. Ohne zu blinken fuhr sie zunächst in den Einmündungsbereich der Kollwitzstraße ein um dann wiederum ohne zu blinken in einem Zug nach links zurück in die Eugenie-von-Soden-Straße einzubiegen. Dabei achtete sie nicht auf einen nachfolgenden Daimler-Benz Lkw für den dieses unangekündigte Wendemanöver völlig überraschend kam. Der 58-jährige Lkw-Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch krachte das tonnenschwere Fahrzeug seitlich in den hinteren Teil des Audi und drehte diesen um 180 Grad. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Audi war nach der Kollision so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro beziffert. (cw)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 45-Jähriger am Donnerstagmittag auf der Metzinger Straße (B 313) auf Höhe der Einmündung Großer Forst verursacht hat. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 19-Jährige mit ihrem Ford K an der auf Rot schaltenden Ampel bremsen und anhalten musste. Weil er zudem keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten hatte, krachte er mit großer Wucht ins Heck des Ford. Die Ford-Fahrerin und ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Ammerbuch-Reusten (TÜ): Bei Rot über die Ampel

Schwer verletzt wurde eine 50-jährige Fußgängerin, die am Donnerstagabend in der Jesinger Straße eine Fußgängerfuhrt bei Grün überquert hatte und dabei von einem Pkw erfasst wurde. Ein 85-Jähriger war gegen 19.50 Uhr mit seinem Citroen auf der regennassen Jesinger Straße in Richtung Poltringen unterwegs. Dabei übersah er, dass die dortige Ampel auf Rot geschalten hatte und auch der Gegenverkehr bereits stand und wartete. Ungebremst überfuhr er das Rotlicht und erfasste dabei die 50-Jährige frontal, die bei Grün losgelaufen war und sich bereits auf der Fahrspur befand. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Im Verlauf der Unfallaufnahme erklärte der Senior dieses Unglück zum Anlass zu nehmen, auf eine weitere Teilnahme als Autofahrer am Straßenverkehr zu verzichten. Er übergab seinen Führerschein den Polizeibeamten, die ihn einzogen und der Staatsanwaltschaft übersandten. Sein Citroen, an dem ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand, wurde anschließend abgeschleppt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell