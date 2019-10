Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Nach Unfall beim Fahrstreifenwechsel geflüchtet (Zeugenaufruf)

Einen noch unbekannten Lkw-Fahrer, der am Donnerstagmorgen, kurz vor 7.15 Uhr, auf der B 28 durch einen unvermittelten Fahrstreifenwechsel einen Verkehrsunfall verursacht und einfach weitergefahren ist, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Der Unbekannte war ursprünglich auf dem rechten Fahrstreifen aus Richtung Reutlingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. An der Ausfahrt Metzingen-Süd wechselte er zunächst nach rechts auf die Abbiegespur, überlegte es sich dann aber wohl anders und zog sein Fahrzeug wieder zurück auf die Bundesstraße. Eine 52-jährige Lenkerin eines VW Tiguan musste nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Ein 25-jähriger Seat-Fahrer auf der linken Spur prallte mit seinem vorderen, rechten Fahrzeugeck gegen den Tiguan, der um 180 Grad gedreht wurde, bevor er wie der Seat zum Stehen kam. Zu einem Kontakt mit dem Lkw, dessen Fahrer seine Fahrt in Richtung Bad Urach fortsetzte, war es nicht gekommen. Beide Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Pkw, die abgeschleppt werden mussten, wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war in Richtung Bad Urach bis gegen neun Uhr gesperrt. Der Verkehr konnte über die Anschlussstelle Metzingen-Süd örtlich umgeleitet werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Lkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (ak)

