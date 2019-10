Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Vermutlich wegen einer technischen Ursache ist in der Nacht zum Donnerstag (10.10.2019) in der Kaiserslauterer Straße ein Smart in Brand geraten. Ein Passant befand sich gegen 01.05 Uhr an der Kreuzung zwischen Kaiserslauterer Straße und Edenkobener Straße, als er Flammen aus einem dort geparkten Smart lodern sah, die sich von der Front ausgehend in Richtung Fahrzeugheck ausbreiteten. Die bereits verständigte Feuerwehr löschte den Brand, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ist vermutlich ein technischer Defekt die Brandursache.

