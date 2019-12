Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Betrunken Unfall verursacht

Renchen (ots)

Eine 32 Jahre alte Autofahrerin soll am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr in der Hauptstraße mit der Bebauung eines Kreisverkehrs kollidiert sein. Nach Zeugenaussagen habe eine VW-Lenkerin den Bordstein erfasst und ihr Fahrzeug im Anschluss auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten die 32-Jährige auf dem Parkplatz im beschädigten Fahrzeug sitzend festellen. Da sie vermutlich mit etwa 1,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs war, mussten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordnen. Eine Strafanzeige und ein Fahrverbot sind die Folge der nächtlichen Autofahrt. /am

