Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund vereitelt Diebstahl

53881 Euskirchen-Euenheim (ots)

Offenbar durch das laute Bellen des im Haus untergebrachten Hundes wurden fünf Personen vom Diebstahl eines Kleinkraftrades abgehalten. Am frühen Mittwochmorgen (3.55 Uhr) wurde der Hauseigentümer eines Hauses an der Hummelstraße durch das Bellen seines Hundes aufgeweckt. Da sich das Tier nicht beruhigte, zog er die geschlossenen Rollladen. Er konnte nun ungehindert in seinen Carport sehen. Dort liefen fünf dunkel gekleidete Männer aus dem Carport in Richtung Straße und dann in Richtung Ortskern davon. Nachdem man die Polizei informiert hatte, wurde im Carport Nachschau gehalten. Offensichtlich hatten die Täter bereits das Zündschloss des im Carport untergestellten Leichtkraftrades beschädigt. Wegen der Wachsamkeit des Hundes wurde ein Diebstahl des Fahrzeuges verhindert.

