Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nachbarschaft warnt Einbrecher

53894 Mechernich (ots)

Am frühen Samstagmorgen (00.10 Uhr) erkennt ein Anwohner eines Vereinsheimes an der Emil-Kreuser-Straße wie eine männliche Person ein Fenster des Vereinsheimes einschlägt und dort einsteigt. Anstatt die Polizei zu informieren sucht der Melder mit weiteren Zeugen das Vereinsheim auf. Dies erkennt der Einbrecher und flüchtet aus einem Seitenfenster in Richtung Stadtmitte. Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 180 bis 185 cm groß; schlanke Statur; zwischen 16 und 20 Jahren alt; dunkel gekleidet.

