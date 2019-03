Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tagewohnungseinbruch

53919 Weilerswist, Deutscher Platz 3 (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019, in der Zeit von 15.00 - 18.50 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weilerswist eingebrochen. Im Tatzeitraum waren die Wohnungsinhaber nicht zu Hause. Die Wohnungstüre wurde durch unbekannte Täter aufgehebelt und Bekleidung entwendet (Wert etwa 100 Euro). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell