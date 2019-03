Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchsdiebstahl beim DRK Weilerswist, Drogendelikt und Festnahme von zwei Tatverdächtigen

53919 Weilerswist, Rudolf-Diesel-Str. (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019, gegen 14.00 Uhr wurden in Weilerswist, auf der Adelheitstraße drei verdächtige Personen polizeilich überprüft, die mit einem Pkw des DRK, Ortsverein Weilerswist (Deutsches Rotes Kreuz) unterwegs waren. Bei den Tatverdächtigen, einem 16-jährigen Schüler, einem 15-jährigen Schüler und einem 20-jährigen Mann, alle aus Weilerswist, wurde bei der Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Alle drei Personen waren bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und bekannt. Bei den weiteren Ermittlungen (auch beim DRK) wurde festgestellt, dass in das Gebäude des DRK in Weilerswist, Rudolf-Diesel-Str., eingebrochen wurde. Dabei wurden Fahrzeugpapiere und Schlüssel von insgesamt drei Fahrzeugen und das Fahrzeug, welches auf der Adelheidstraße überprüft wurde, entwendet. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen, dem dritten Tatverdächtigen gelang die Flucht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell