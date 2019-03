Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Radfahrer

53879 Euskirchen, Kommerner Str. (ots)

Am Fr., den 22.03.2019, gegen 20.30 Uhr fiel Polizeibeamten der Polizeiwache Euskirchen ein Fahrradfahrer auf. Dieser war in Schlangenlinien auf dem Gehweg unterwegs, kam zu Fall und stürzte in ein Blumenbeet. Glücklicherweise blieb der betrunkene Mann unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 24-jährigen Mann aus Euskirchen ergab einen Wert von 2,08 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

