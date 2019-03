Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallbeteiligten zufällig entdeckt

53919 Weilerswist (ots)

Ein Mann (20) aus Erftstadt befand sich am Donnerstagabend (23.25 Uhr) mit seinem verunfallten Pkw auf einem circa 1,5 Meter hohen Erdwall an der Landstraße 33 am Kreisverkehr Autobahn 1. Der Verunfallte wurde zufällig gefunden. Augenscheinlich war der Unfall unmittelbar vor Eintreffen der Polizeibeamten geschehen. Der Mann gab an, dass er unverletzt sei und wies keine äußerlichen Verletzungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell