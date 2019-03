Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baumaschinen aus Gitterbox gestohlen

53881 Euskirchen-Euenheim (ots)

Freitagmorgen (08.30 Uhr) bemerken Arbeiter den Diebstahl von Arbeitsgeräten an ihrer Baustelle an der Landstraße 178 (Euenheimer Straße). Man hatte zur Sicherung der Geräte diese in einer Gitterbox auf der Ladefläche eines Kipplasters verschlossen. Unbekannte hebelten das Vorhängeschloss der Box auf und entwendeten eine Rampe, einen Grabenverdichter sowie eine Flex zum Zerschneiden von Straßenbelägen. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

