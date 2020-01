Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Paderborn, Dr.-Rörig-Damm (ots)

Samstag, 04.01.2020, 11:10 Uhr Ein 54jähriger Paderborner befuhr mit seinem Fahrrad den Dr.-Rörig-Damm stadteinwärts und benutzte dabei den für Radfahrer freigegebenen Gehweg. Dort hielt er an, um die Fahrbahn zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 58jähriger Paderborner den Dr.-Rörig-Damm mit seinem Pkw und versuchte, von der Straße aus rückwärts in eine Grundstückszufahrt zu fahren. Dabei übersah er den querenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborn Krankenhaus gebracht.

