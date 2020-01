Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus an der Detmolder Straße

Paderborn (ots)

Donnerstag, den 02.01.2020, 21:00 Uhr - Freitag, 03.01.2020, 17:55 Uhr In der Nacht von Donnerstag, dem 02.01.2020 auf Freitag, dem 03.01.2020 gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür an der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten des Hauses ein. Hier wurden alle Räumlichkeiten durchsucht, Angaben über Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell