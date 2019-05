Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hunde offenbar durch Giftköder schwer verletzt

Fahrbinde (ots)

Zwei Hunde sind auf einem Privatgrundstück in Fahrbinde vermutlich durch Giftköder schwer verletzt worden. Der Vorfall, der sich Ende letzter Woche ereignete, wurde der Polizei am Dienstag mitgeteilt. Nach Angaben der Eigentümer haben Unbekannte offenbar an oder auf dem Grundstück Giftköder ausgelegt, die dann durch die Hunde aufgenommen wurden. Anschließend verschlechterte sich der Zustand beider Tiere drastisch, sodass sie veterinärmedizinisch behandelt werden mussten. Reste von mutmaßlichen Giftködern konnten anschließend allerdings nicht festgestellt werden. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell