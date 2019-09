Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gescher (ots)

Der nötige Führerschein hat am Montag einem Jugendlichen in Gescher gefehlt. Der 14-Jährige war gegen 17.00 Uhr mit seinem Motorroller auf der Von-Galen-Straße unterwegs. Als Polizeibeamten ihn kontrollierten, stellten sie technische Veränderungen am Fahrzeug fest. Diese ermöglichen eine höhere Geschwindigkeit als die erlaubten 25 km/h. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell