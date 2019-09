Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher bleiben ohne Erfolg

Borken (ots)

Unbekannte wollten am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten in Borken-Marbeck einbrechen. Die Täter hatten versucht, gewaltsam in das Gebäude am Eschkamp einzudringen. Sowohl eine Tür als auch ein Fenster hielten den Einbrechern jedoch stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell