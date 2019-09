Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Schwelbrand in einem Wohnhaus

Schöppingen (ots)

Zu einem Schwelbrand ist es am Montag gegen 20.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Bauerschaft Ramsberg gekommen. Die Ursache für die Rauchentwicklung in einem nicht ausgebauten Dachgeschoss stand zunächst nicht fest. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schöppingen löschten den Brand, bei dem ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Zur Klärung der genauen Brandursache nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

