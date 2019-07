Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Bodman-Ludwigshafen

Baumstamm gestreift

Sachschaden von nahezu 8.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr in der Straße "Seehalde". Der 51-jährige Lenker eines Lkw war in Richtung Parkstraße gefahren und hatte in Höhe des Kinderspielplatzes einen durch Blattwerk verdeckten Baumstamm touchiert, wodurch der Lkw-Aufbau sowie ein Kühlaggregat beschädigt wurden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Stockach

Geschwindigkeitskontrollen

In der Nacht zum Sonntag haben Beamte des Polizeireviers Geschwindigkeitsmessungen mit dem Lasermessgerät in der Radolfzeller Straße durchgeführt und dabei einige Kraftfahrzeuglenker, welche die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h deutlich überschritten, anzeigen müssen. Die unrühmlichen Spitzenreiter waren ein 51-jähriger Autofahrer, der die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit um 26 km/h überschritt sowie eine 72-jährige Pkw-Lenkerin, die die Kontrollstelle sogar mit nahezu 80 km/h passierte.

Singen

Exhibtionist

Gegenüber einer 22-jährigen Frau ist ein unbekannter Radfahrer am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr als Exhibitionist auf dem Fußweg zwischen der Reichenau- und Uhlandstraße aufgetreten. Der Unbekannte war der Fußgängerin auf seinem schwarzen Mountainbike entgegengekommen und hatte sich dabei entblößt. Der Polizei liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, dunkler Teint, trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Seitenstreifen, einen schwarzen Pullover mit Reißverschluss sowie ein schwarzes Basecap. Personen, denen der Mann im dortigen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Autofahrer erfasst Fußgängerin

Schwere Verletzungen erlitt eine 72-jährige Fußgängerin am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rielasinger Straße. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker war von der Robert-Gerwig-Straße kommend bei Grünlicht nach rechts in die Rielasinger Straße eingebogen und hatte hierbei die Fußgängerin erfasst, die ebenfalls bei Grün die Straße in Richtung Hilzingen überqueren wollte. Die 72-Jährige wurde dabei über die Kühlerhaube gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Straße geschleudert. Nach erster notärztlicher Behandlung wurde die schwer Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Steißlingen

Pkw mit Anhänger prallt gegen Verkehrszeichen

Drei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 17.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L 223. Der 38-jährige Lenker eines SUV war samt eines angehängten, leeren Pferdeanhängers in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen, gegen ein größeres Verkehrszeichen geprallt und anschließend in einem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen. Der Autofahrer sowie eine 36-jährige Mitfahrerin und ein Kleinkind wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeuggespann musste abgeschleppt werden.

Geisingen

Auto überschlägt sich

Mit schweren Verletzungen mussten ein 34-jähriger Autofahrer und seine 32-jährige Mitfahrerin am Samstagabend gegen 19.40 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der A 81 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Lenker hatte mit seinem Audi die Autobahn in Fahrtrichtung Singen befahren und war zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich an der Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen konnten sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Geisingen

Gegen Leitplanke geschleudert

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der A 81 bei Geisingen. Der 18-jährige Lenker eines Daimler Benz hatte den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Singen befahren und war zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen bei starkem Regen vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Das Auto prallte dabei gegen die Außenschutzplanke und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden, der junge Mann kam mit dem Schrecken davon.

Mühlhausen-Ehingen

Motorradfahrer streift Pkw auf der Autobahn

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignete. Ein unbekannter, in Richtung Singen fahrender Motorradfahrer überholte auf dem Streckenabschnitt einen Pkw und streifte dabei das Fahrzeug. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden an dem Mietauto zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Motorradlenker geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

