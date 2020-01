Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Paderborn-Wewer (ots)

Sonntag, 05.01.2020, 02:30 Uhr Der 21jährige Fahrer aus Paderborn befuhr mit einem Mercedes Vito den Delbrücker Weg in Paderborn-Wewer und versuchte, nach links auf die B 1 in Richtung Paderborn aufzufahren. Beim Abbiegevorgang kam er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen, das auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, der Mercedes wurde dabei stark an der Front beschädigt. Gegen den 21jährigen Paderborner wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

