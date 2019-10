Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: B 191 zwischen Rom und Lutheran nach Unfall voll gesperrt

Parchim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 191 in Rom sind am Montagnachmittag drei Personen verletzt worden, eine davon lebensbedrohlich. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein PKW beim Überholen eines Traktors mit einem im Gegenverkehr befindlichen Kleintransporter frontal zusammengeprallt. Dabei wurde der Beifahrer des PKW lebensbedrohlich verletzt. Er ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Fahrerin des PKW sowie der Fahrer des Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 191 zwischen Rom und Lutheran voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert derzeit (Stand 15:30 Uhr) noch an. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell