Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Wiernsheim - Alkoholisiert und zu schnell unterwegs

Wiernsheim (ots)

Eine Alkoholisierung und zu schnelles Fahren waren wohl die Gründe für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Nähe von Pinache. Ein 42-Jähriger war mit seinem Pkw um 21.30 Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Lomersheim unterwegs. An der Einmündung zur Landstraße Richtung Pinache kam er schließlich von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam an einer Böschung zum Stehen.

Am Fahrzeug des 42-Jährigen entstand Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Der Fahrer musste sich einer Atemalkoholprobe unterziehen. Dabei kam ein Wert von knapp über einem Promille heraus. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell