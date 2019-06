Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190618 - 659 Frankfurt-Eckenheim: 42-Jährige zu Boden geschlagen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 18. Juni 2019, gegen 03.30 Uhr, war eine 42-jährige Frankfurterin zu Fuß unterwegs durch die Niederbornstraße. Dort traf sie auf einen ehemaligen Bekannten, der sie zu Boden schlug und ihr die Handtasche entriss. In der Tasche befanden sich u.a. etwa 300 Euro Bargeld.

Mit seiner Beute verschwand der Täter in unbekannte Richtung. Die Geschädigte verständigte anschließend über Notruf die Polizei. Eine sofort durchgeführte Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

