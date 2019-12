Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche - Kupferblech demontiert und entwendet - Unfälle

Murrhardt: Von Straße abgekommen

Glücklicherweise unverletzt konnte am Montag ein 72-jähriger Autofahrer von seinem Auto steigen, nachdem er gegen einen Baum geprallt war. Er befuhr gegen 18.30 Uhr die Nägelestraße und kam infolge eines Wahrnehmungsfehlers im Kurvenbereich von der Straße ab. An seinem Auto der Marke Subaru, das auch abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Oppenweiler: Vadalismus - Auto mutwillig umgekippt

Ein Pkw Smart wurde am Montagabend mutwillig beschädigt, indem der Kleinwagen gekippt und auf die Heckklappe gestellt wurde. Dadurch entstand am Fahrzeugheck erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zur Tat, die zwischen 20.45 Uhr und 20.55 Uhr verübt wurde, sowie auf die unbekannten Vandalen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Wohnungseinbruch

In der Humboldtstraße wurde am Montag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher haben hierzu eine Balkontüre aufgebrochen. Welche Wertgegenstände erbeuteten, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein leichtverletzter Autofahrer und 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16.45 Uhr ereignete. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Winnender Straße und missachtete zur Straße Im Kusterfeld die dortige Stoppstelle. Beim Queren der Kreuzung stieß er mit einem 31-jährigen VW-Fahrer zusammen, der den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Murrhardt/Burgstetten: Unfallfluchten

In der Bahnhofstraße streifte am Montag zwischen 7.50 Uhr und 14.10 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparkten einen geparkten VW Passat am linken hinteren Kotflügel und beschädigte diesen dabei. Der unbekannte Verursacher flüchtete danach. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag in Burgstetten. Dort im Finkenweg stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen Toyota RAV4 und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise zu den Unfällen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Leutenbach: Auffahrunfall

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 7:45 Uhr in der Winnender Straße. Ein 42 Jahre alter Daimler-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 68-jährige Hyundai-Fahrerin bremsen musste und fuhr auf den stehenden Pkw auf.

Leutenbach: Unfallflucht I

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitagabend und Montagnachmittag einen in der Mühlefeldstraße am Fahrbahnrand geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Unfallflucht II

Im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 23:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montagabend, vermutlich beim Rangieren, einen geparkten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Ford war zur genannten Zeit auf einem Parkplatz in der Straße Am Hungerberg abgestellt. Der entstandene Sachschaden am Fiesta wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Schwaikheim: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Gegen 16:45 Uhr ereignete sich am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 1850 auf Höhe des neuen Feuerwehrhauses ein Verkehrsunfall mit rund 22.000 Euro Sachschaden. Eine 35 Jahre alte Audi-Fahrerin und eine 87-jährige Renault-Fahrerin streiften sich im Begegnungsverkehr, wobei bislang völlig unklar ist, wer den Unfall tatsächlich verursacht hat. Zur Klärung des Unfallherganges sucht das Polizeirevier Winnenden daher dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 54 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, kurz nach 17 Uhr in der Alfred-Kärcher Straße. Die Frau wollte die Straße am Zebrastreifen überqueren und wurde von einem 23-jährigen Audi-Fahrer, der aufgrund des starken Regens in seiner Sicht behindert war, übersehen. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf-Miedelsbach: Kupferdiebstahl

Zwischen Mittwoch und Montag verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zutritt zum Wasserreservoir Schorndorf-Miedelsbach in der Bergstraße und entwendeten einen Teil des Kupferdaches am Wasserbehälter. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Mädchen bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein elf Jahre altes Mädchen bei einem Unfall am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr in der Schlachthausstraße. Das Mädchen überquerte die Straße am Fußgängerüberweg als ein bislang unbekannter Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Mädchens fuhr und dieses leicht am Bein touchierte. Anschließend fuhr der Mann, der laut des Mädchens kurze, blonde Haare hatte und mit einem schwarzen Mercedes unterwegs war, einfach weiter. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Tresor aus Wohnung entwendet - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Diebe brachen am Montag zwischen 9 Uhr und 18:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Hagbergstraße ein und entwendeten dort einen ca. 260 kg schweren Tresor. Den Tresor transportierten die Einbrecher vom Obergeschoss die Treppe hinunter und durch die Terrassentüre nach draußen. Sowohl der hierdurch entstandene Sachschaden, als auch der Wert des entwendeten Diebesgutes befinden sich jeweils im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Tresor wurde vermutlich über einen angrenzenden Feldweg von der Gebäuderückseite mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugen, denen im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Welzheim unter der Telefonnummer 07182 928120 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagabend beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich ein Lkw-Fahrer, zwei Teilelemente der Baustellenumzäunung in der Friedrich-List-Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Einbruch in zwei Wohnungen

Gleich in zwei Wohnungen in der Membergstraße brachen bislang unbekannte Diebe zwischen Samstag, 19:30 Uhr und Sonntag, 16 Uhr ein. Beide Wohnungen wurden nach Diebesgut durchsucht und Bargeld, Schmuck sowie eine Armbanduhr im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

