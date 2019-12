Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geld geraubt - Hitlergruß im Rathaus - Glasscheibe beschädigt - Farbschmierereien - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Hitlergruß im Rathaus

Im Aalener Rathaus zeigte ein 41-Jähriger am Montagmorgen gegen 9 Uhr vor mehreren Zeugen den Hitlergruß. Als er von Mitarbeitern des Rathauses aufgefordert wurde, zu gehen, holte er mit seinem mitgeführten Helm aus und versuchte, nach einem 36-Jährigen zu schlagen. Der 41-Jährige wurde letztlich von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes überwältigt, wobei er sich leicht verletzte. Die Polizei nahm den Mann bis 13 Uhr in Gewahrsam und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Geld geraubt

Am Samstagabend wurde einem 24-Jährigen sein Bargeld geraubt. Der Mann hielt sich gegen 23 Uhr im Bereich der Taxistände am Aalener Bahnhof auf. Von hinten näherten die sich fünf dunkelhäutige Männer, von denen einer den 24-Jährigen ansprach und Geld forderte. Nachdem dieser das Ansinnen abgelehnt hatte, wurde er von einem der Männer gegen eine Glasfront geschubst und am Schal gepackt. Der Mann untermauerte seine Forderung, sodass der Geschädigte schließlich seine Geldbörse öffnete und der Täter das Bargeld entnahm. Dieser Haupttäter wird als etwa 22 bis 30 Jahre alt und 1,95 Meter groß geschätzt. Der Geschädigte blieb unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Fahndung wurden mehrere Personen überprüft. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise auf die fünf Personen geben können, sich unter Telefon 07361/5800 zu melden.

Aalen: Aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Stuttgarter Straße ereignete. Gegen 14.35 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Ford Transit auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw VW Polo eines 27-Jährigen auf. Der Polo wurde durch die Wucht des Aufpralls im weiteren Verlauf auf den Pkw Opel einer 55-Jährigen aufgeschoben. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 28-Jährige erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bopfingen-Trochtelfingen: Glasscheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Sieben-Brunnen-Straße die Glasscheibe eines Buswartehäuschens, wobei Sachschaden entstand. Die Beschädigungen wurden am Sonntag entdeckt. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr beschmierten Unbekannte ein Firmenschild und zwei Pfosten eines Firmengebäudes in der Buchstraße, wobei ein geschätzter Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

