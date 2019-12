Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Schaden gesucht - Reifen zerstochen - Stinkende Weihnachtsbäume - Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Schaden gesucht

Kurz nach 7:30 Uhr ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde und rund 40.000 Euro Sachschaden entstanden.

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer befuhr die B29 aus Richtung Waiblingen kommend in Richtung Aalen. Auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-West befand er sich zunächst auf dem Verzögerungsstreifen und zog dann unvermittelt nach links. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer leitete, als er den Lkw erkannte, sofort eine Vollbremsung ein und musste, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern, auf die linke Fahrspur ausweichen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 45 Jahre alten Daimler-Fahrer, der nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw noch gegen die Mittelleitplanke prallte. Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall unvermittelt weiter. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun Zeugen, die Hinweise zu seinem Lkw geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf: Reifen zerstochen

An insgesamt 8 Autos, die in der Straße Hinter der Burg geparkt waren, wurden zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7:45 Uhr jeweils der rechte Vorderreifen zerstochen. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Stinkende Weihnachtsbäume

Ein Angestellter eines Christbaumverkaufstandes in der Industriestraße bemerkte am Montagmorgen zu Dienstbeginn, dass sich am Wochenende Unberechtigte auf dem Verkaufsgelände aufgehalten haben. Insbesondere waren auch am Bauzaun entsprechende Manipulationen feststellbar. Entgegen dem üblicherweise wohltuenden Nadelduft erreichte die sensible Nase des Angestellten ein stechender Gestank. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der unangenehme Geruch von den Weihnachtsbäumen ausging. Nun wird vermutet, dass diese mutwillig mit Buttersäuere kontaminiert wurden. Betroffen hiervon sind ungefähr 300 Bäume. Falls die Bäume nun unverkäuflich sind, wäre der verursachte Schaden auf mindestens 6000 Euro zu beziffern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Zwischen 10 Uhr und 18:30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Christallerstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

