Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auf frischer Tat angetroffen - Diebstahl aus zwei Fahrzeugen - Diebstahl von Baustellenmaterial - Diebstahl aus Garage - Sonstiges

Aalen (ots)

Rot am See: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 07:20 Uhr wollte eine 59-jährige Lenkerin eines PKW Peugeot von der L1040 nach links auf die B290 abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden PKW Opel Corsa eines 31-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Oberrot: Diebstahl aus Garage

Aus einer verschlossenen Garage in der Schloßwaldstraße wurde zwischen Sonntagabend, 22:15 Uhr und Montagfrüh, 07:05 Uhr, ein 30 Jahre altes Moped der Marke Kreidler entwendet. Das Moped war nicht zugelassen und auch nicht fahrbereit. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Mopeds nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940016 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustellenmaterial

Im Neubaugebiet Breiteich in der Gerhart-Hauptmann-Straße wurde zwischen Freitagmorgen, 8 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr insgesamt fünf Baustellenampeln und ein Absperrgitter entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn kam es am Montag um 9 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen, zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen, mit einem Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ein 51-jähriger Lenker eines VW Multivan erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 25-jährige BMW-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf.

Crailsheim: Diebstahl aus zwei Fahrzeugen

Zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagmorgen, 05:45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in einen PKW Nissan ein, welcher auf einem Hofraum in der Lerchenstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Dieb aus der Mittelkonsole einen Aschenbecher mit Münzgeld.

Aus einem ebenfalls auf dem Hofraum abgestellten PKW Ford wurde aus dem Handschuhfach aus einem Geldbeutel etwa 50 Euro Bargeld entwendet.

Ilshofen: PKW stößt gegen Omnibus

Am Montag um 13 Uhr stieß beim Rangieren auf einem Parkplatz zwischen Obersteinach und Söllbot ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer gegen einen dort geparkten Omnibus. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Auf frischer Tat angetroffen

Am Montag um 01:45 Uhr versuchte ein 47-Jähriger einen Zigarettenautomaten im Mittleren Weg aufzubrechen. Hierbei war er so laut, dass durch den Lärm Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden. Eine eintreffende Polizeistreife konnte den 47-Jährigen auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell