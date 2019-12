Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Schwäbisch Gmünd: Dieseldiebstahl, Einbruch, Feuerwehreinsatz, Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Dieseldiebstahl

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte gewaltsam die beiden Tanks eines Lkw auf, der im Bereich Felix-Wankel-Straße/Lise-Meitner-Straße abgestellt war und zapften anschließend ca. 500 Liter Dieselkraftstoff ab. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Gschwend: Wildunfall

Am Sonntagabend wurde gegen 22.30 Uhr ein Reh von einem Pkw erfasst, der die L 1080 im Bereich Ziegelhütte befuhr. An dem Pkw entstand dabei Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 4000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagabend, 20.15 Uhr im Heimstättenweg einen geparkten VW Golf vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Mögglingen: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Sonntag befuhr ein unter Alkoholeinwirkung stehender 38-jähriger Audi-Lenker gegen 18.10 Uhr die Westtangente aus Richtung L 1161 kommend in Richtung Hauptstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er am Kreisverkehr der Westtangente nach links gegen den Bordstein der Verkehrsinsel, fuhr im weiteren Verlauf geradeaus und schanzte über den Kreisverkehr hinweg in den Straßengraben. Anschließend schleuderte der Audi weiter und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeuglenker stieg aus seinem Fahrzeug aus und entfernte sich zu Fuß. Er wurde kurze Zeit später im Bereich der Böbinger Straße angetroffen. Er zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und aggressiv. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. An seinem Fahrzeug, das durch den Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand Totalschaden von ca. 20.000 Euro. Da durch den Unfall aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, welche auch ins Erdreich gelangten, wurde die Freiwillige Feuerwehr sowie der Bauhof verständigt.

Heubach: Rauchentwicklung durch vergessenes Essen

Die Freiwillige Feuerwehr Heubach rückte am Samstagabend gegen 23 Uhr mit 22 Einsatzkräften in die Hauptstraße aus, nachdem es in einer Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war und dadurch zwei Rauchmelder ausgelöst hatten. Hausmitbewohner hatten dies bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr öffnete die Wohnungstüre und fand einen 56-Jährigen schlafend auf dem Sofa vor. Offensichtliche hatte der Mann vergessen, den Herd auszuschalten, auf dem er Essen zubereitet hatte. Der Mann kam zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Mögglingen: Einbruch in Wohnhaus

Über die angelehnte Hintertüre der Garage gelangte ein Unbekannter am Samstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in ein Wohnhaus in der Nähe der Sportanalagen. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete aus einem vorgefundenen Geldbeutel Bargeld. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

