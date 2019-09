Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Abbiegendes, helles Auto kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Ein Unfall, bei dem ein abbiegendes, helles Auto mit einer 57-jährigen Fahrradfahrerin aus Kassel kollidierte und die Frau dadurch leicht verletzt wurde, ereignete sich am gestrigen Donnerstagmorgen in der Teichstraße im Kasseler Stadtteil Kirchditmold. Der am Unfall beteiligte Wagen flüchtete nach dem Zusammenstoß unerkannt. Da sich möglicherweise Personen im Bereich der Haltestelle "Teichstraße" aufhielten, die den Vorfall beobachtet haben, erhoffen sich die zuständigen Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei Hinweise zu dem Auto und dessen Kennzeichen zu erhalten.

Die 57-Jährige erschien beim Polizeirevier Mitte und berichtete dort von dem Unfall, der sich um 07:42 Uhr ereignet haben soll. Die Radfahrerin fuhr demnach mit ihrem Fahrrad auf der Teichstraße an der Schule vorbei in Richtung Heßbergstraße, was für Fahrräder und den Linienverkehr in diese Richtung tatsächlich erlaubt ist. Der entgegenkommende, helle Wagen bog plötzlich vor der Radfahrerin nach links in die Brunnenstraße ab. Die 57-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem hinteren, rechten Reifen des Wagens nicht mehr vermeiden und stürzte danach zu Boden. Auch ihr Fahrrad wurde dabei beschädigt. Das helle Auto, das möglicherweise weiß war, flüchtete in die Brunnenstraße. Eine hilfsbereite Schülerin half der Radfahrerin schließlich auf. Das durch die Schülerin abgelesene Kennzeichen führte leider bisher nicht zur Feststellung des Unfallbeteiligten. Die Radfahrerin konnte keine Angaben zum Kennzeichen des Autos machen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

