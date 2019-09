Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polofahrer bei Unfall am Platz der Deutschen Einheit schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Kassel stieß am gestrigen Donnerstagabend mit seinem VW Polo beim Einfahren in den sogenannten großen Kreisel mit einem VW Touran zusammen und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung der Verletzungen, die nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind, in ein Kasseler Krankenhaus.

Nach den bisherigen Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Polizisten des Kasseler Polizeireviers Ost kam der 81-Jährige gegen 21:30 Uhr mit seinem Polo aus der Dresdener Straße. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte er mit dem auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Innenstadt fahrenden Touran, den ein 43-jähriger Mann aus Kaufungen lenkte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 3.000 Euro. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

