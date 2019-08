Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsüberwachungen mit erschreckendem Ergebnis

Rötgesbüttel/Gifhorn (ots)

Am heutigen Mittwoch den 28.08.2019 ging es den Temposündern an den Kragen. Den gesamten Morgen und Vormittag über wurden Geschwindigkeitsmessungen in Gifhorn und dem Landkreis durchgeführt. Z.B. wurde im Süden des Landkreises Gifhorn, auf der Alten Heerstraße in Rötgesbüttel, in einer 50er Zone gemessen und innerhalb einer Stunde sieben Verstöße festgestellt. In Gifhorn wurde im Lehmweg im Bereich der Schule und auf der K114 das Fahrverhalten kontrolliert, mit erschreckendem Ergebnis: Insgesamt 32 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden festgestellt, wobei der Spitzenreiter vor der Schule in einer 30er Zone mit 63 km/h gemessen wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell