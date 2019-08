Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: ZEUGEN GESUCHT! Unfallfahrer hinterließ einen Schaden aber keine Daten zur Regulierung

Westerbeck (ots)

Am Dienstag den 27.08.2019, in der Zeit von 10:40 bis 10:50 Uhr kam es auf dem EDEKA Parkplatz in Westerbeck zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter blauer Renault wurde von einem anderen Fahrzeug erheblich beschädigt. Das verursachende Fahrzeug blieb weder an der Unfallstelle und wartete auf den Besitzer, noch hinterließ er oder sie Daten am beschädigten Pkw. Aufgrund der doch größeren Beschädigung am Renault ist davon auszugehen, dass es Zeugen zum Verkehrsunfall gegeben haben könnte. Die Polizei bittet deshalb um ihre Mithilfe. Wer Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder den Fahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Westerbeck unter 05371 588830 oder jeder anderen Dienststelle in der Nähe.

