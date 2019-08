Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: ZEUGEN ZU EINEM ENKELTRICK GESUCHT

Didderse (ots)

Am Freitag den 23.08.2019 ist es in der Mittagszeit zu einem Enkeltrick gekommen. Unbekannt Täter erbeuteten hierbei Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die geschädigte Rentnerin wurde am Vormittag durch eine weibliche Person angerufen. Diese gab sich ihr gegenüber als Bekannte aus und erbat eine finanzielle Unterstützung für einen Wohnungskauf. Die Rentnerin wollte ihre Freundin unterstützen und beschaffte das Geld. Sie übergab es einer unbekannten männlichen Person in einer braunen, etwa DIN A5 großen Ledertasche mit Reißverschluss. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Vorfall. Wer hat im Bereich der Hauptstraße, der Schützenstraße und der Hillerser Straße in Didderse um die Mittagszeit einen kleineren kräftigeren bzw. untersetzteren Mann gesehen, der möglicherweise aus einem Taxi oder anschließend in ein Taxi gestiegen ist? Ist jemandem im dortigen Bereich eine fremde männliche Person aufgefallen, die sich ggf. eine Brille und ein Bascap aufgesetzt hat oder diese Gegenstände abgenommen hat oder sogar solch eine Tasche in der Hand hielt. Oder hat jemand eine auf die Beschreibung passende Person dabei beobachtet, wie diese in einen Pkw gestiegen ist? Wer verdächtige oder fragwürdige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Gifhorn.

