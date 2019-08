Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrer eines roten Rollers nach Unfall gesucht!

Müden/Aller (ots)

Am Morgen des 28.08.2019, gegen 08:30 Uhr kommt es in Müden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Eine 57-jährige Fahrradfahrerin aus Meinersen befährt die Hauptstraße in Müden und biegt links in die Flettmarer Straße ab. Dort kommt ihr ein Rollerfahrer entgegen, welcher sie beim Einbiegen touchiert. Daraufhin kommt sie zu Fall und verletzt sich leicht. Der Rollerfahrer fährt indes weiter und leistet keine Hilfe am Unfallort. Laut Radfahrerin handelt es sich um einen roten Roller, der Fahrer habe einen schwarzen Helm getragen. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe! Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Rollerfahrer machen? Wer hat den roten Roller gesehen oder kennt den Fahrer? Für sachdienliche Hinweise melden sie sich bitte bei der Polizei in Meinersen oder jeder anderen Polizeidienststelle in ihrer Nähe.

