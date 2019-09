Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Graffitis mit Hakenkreuzen in Waldau: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Mehrere Graffitis mit Hakenkreuzen und andere Schriftzügen sprühten bislang unbekannte Täter auf einen Fuß-/Radweg, die Fassade eines Stalls und mehrere Verkehrsschilder im Kasseler Stadtteil Waldau. Die Beamten des Zentralkommissariats 10 des Polizeipräsidiums Nordhessen sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und bitten um Zeugenhinweise.

Ein Passant hatte die Graffitis am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, bemerkt und dies beim Kasseler Polizeirevier Ost gemeldet. Die nach dort entsandten Polizisten stellten die Graffitis in grüner Farbe schließlich auf dem Asphalt des Rad- und Fußweges sowie an mehreren Verkehrsschildern neben der Nürnberger Straße, zwischen dem Ortsausgang Waldau und der Autobahnbrücke der BAB 49, fest. Auch die Fassade eines alten Stalls beschädigten die Täter mit einem in grüner Farbe aufgesprühten Schriftzug "ACAB". Die genaue Tatzeit ist bis jetzt nicht bekannt. Die Polizeibeamten leiteten einen Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Graffitis gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

