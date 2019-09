Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu vermisstem Sascha B.: Fahrzeug aufgefunden, 49-Jähriger weiter vermisst

Kassel (ots)

(Beachten sie auch unsere am 16.09.19 um 15:49 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4376770 veröffentlichte Pressemitteilung)

Kassel/Espenau (Landkreis Kassel):

Nach der am Montag ausgestrahlten Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Sascha B. (49) aus Kassel-Harleshausen, der seit dem 12.09.19 unbekannten Aufenthalts ist und dringend ärztliche Hilfe benötigt, konnte zwischenzeitlich sein schwarzer VW Touareg auf dem Parkplatz eines Hotels in Espenau-Schäferberg aufgefunden werden. Von Sascha B. fehlt trotz einer anschließenden intensiven Suche in diesem Bereich allerdings weiter jede Spur, weshalb die Polizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Insbesondere Zeugen, die Sascha B. möglicherweise im Bereich des Schäferbergs gesehen haben und Hinweise geben können, werden gesucht.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Wagen auf dem Parkplatz in Espenau-Schäferberg bemerkt und sich bei den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei gemeldet. Die daraufhin eingeleiteten und am gestrigen Mittwoch sowie auch am heutigen Donnerstag fortgesetzten Suchmaßnahmen nach dem Vermissten durch zahlreiche Polizisten im angrenzenden Waldgebiet rund um den Bereich des Schäferbergs führten bisher nicht zu seinem Auffinden. Daran beteiligt waren auch zahlreiche Beamte der Bereitschaftspolizei Kassel. Auch Mantrailer-Hunde wurden bei der groß angelegten Suchaktion eingesetzt. Trotz intensiver Ermittlungen ist der Aufenthaltsort von Sascha B. weiter unbekannt.

Wer den zuständigen Ermittlern des K11 Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell