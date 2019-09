Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer kracht mit Alkohol am Steuer zwischen Kassel und Ehlen in Leitplanke

Habichtswald-Ehlen (Landkreis Kassel): Einen Unfall baute am heutigen Freitagmorgen ein 26-jähriger Autofahrer aus Habichtswald auf dem Weg von Kassel nach Ehlen, als er mit seinem Wagen in die Leitplanke krachte. Der 26-Jährige, der dabei unverletzt geblieben war, gab gegenüber der zum Unfallort gerufenen Streife der Polizeistation Wolfhagen später an, er habe einem Wildtier ausweichen müssen und deswegen die Kontrolle über das Auto verloren. Allerdings stellten die Beamten bei dem Mann auch Alkoholgeruch und somit eine andere mögliche Ursache für den Unfall fest. Ein Atemtest ergab anschließend über 1,5 Promille. Der 26-Jährige musste die Streife daher zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Wie die Beamten der Wolfhager Polizei zum Unfallhergang berichten, war der Autofahrer gegen 7 Uhr auf der Strecke zwischen Kassel und Ehlen, der L 3298, in einer Rechtskurve nach links von seinem Fahrtsreifen abgekommen. Im weiteren Verlauf fuhr er über die Gegenfahrbahn und krachte in die linke Schutzplanke. Neben dem Schaden an seinem SUV, der mit ca. 5.000 Euro veranschlagt wird, waren auch acht Meter Leitplanke in Höhe von 3.000 Euro beschädigt worden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Wolfhagen geführt.

